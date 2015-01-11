В России к 2020 году расширят календарь прививок

В России планируется расширить национальный календарь профилактических прививок, так, речь идет о защите от менингита, пневмонии, сепсиса.
Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, детей в России планируется бесплатно прививать от гемофильной инфекции, что следует из доклада Минздрава.
Так, в итоговом докладе Минздрава указано «расширение Национального календаря профилактических прививок (ветряная оспа, ротавирусная инфекция, гемофильная инфекция для всех детей)». О возможности введения массовой вакцинации от ветрянки и «кишечного гриппа» чиновники уже заявляли, теперь запланированы и прививки от гемофильной инфекции. Как сообщили в министерстве, расширить Национальный календарь профилактических прививок планируется к 2020 году.
В настоящее время от гемофильной палочки бесплатно прививают только младенцев из группы риска (например, недоношенных, малышей с ВИЧ или онкологическими заболеваниями). Минздрав же планирует ввести вакцинацию для всех детей.
Как уточнили в Минздраве, сейчас обсуждается вопрос необходимых средств для расширения национального календаря. К этому привлечены и производители. В Минфине не ответили на запрос «Известий» о возможности дополнительного финансирования НКПП в ближайшие годы.
http://uralpress.ru/
Ключевые теги: Вакцинация, прививки, здоровье.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать