В России к 2020 году расширят календарь прививок

В России планируется расширить национальный календарь профилактических прививок, так, речь идет о защите от менингита, пневмонии, сепсиса.

Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, детей в России планируется бесплатно прививать от гемофильной инфекции, что следует из доклада Минздрава.

Так, в итоговом докладе Минздрава указано «расширение Национального календаря профилактических прививок (ветряная оспа, ротавирусная инфекция, гемофильная инфекция для всех детей)». О возможности введения массовой вакцинации от ветрянки и «кишечного гриппа» чиновники уже заявляли, теперь запланированы и прививки от гемофильной инфекции. Как сообщили в министерстве, расширить Национальный календарь профилактических прививок планируется к 2020 году.

В настоящее время от гемофильной палочки бесплатно прививают только младенцев из группы риска (например, недоношенных, малышей с ВИЧ или онкологическими заболеваниями). Минздрав же планирует ввести вакцинацию для всех детей.

Как уточнили в Минздраве, сейчас обсуждается вопрос необходимых средств для расширения национального календаря. К этому привлечены и производители. В Минфине не ответили на запрос «Известий» о возможности дополнительного финансирования НКПП в ближайшие годы.

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