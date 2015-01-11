Празднование «Дня России» продлится на 3 дня!

Какое громкое и важное мероприятие - "День России!". И, если в эти праздничные дни с погодой не повезло, то со всевозможными концертами, программами, представлениями - очень даже! Афиша с 10-го по 12-ое июня вашему вниманию!

Озёрск

10 июня, с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: рейтинговый турнир Марафон 7-ой тур 1 группа по «Пирамиде свободной».

10 июня

Мото-трасса за зданием ФИБа: «Атомное эндуро». Классы: эндуро, кросс, любители.

12 июня, 12-00

Детский парк: концертно-игровая программа «Много нас-страна одна!»

12 июня, 17-00

ПКиО: праздничная программа «С любовью к России!» ВИА «Мечты», Юрий Половнев.

П.Татыш

12 июня, 13-00

ДК им.А.С.Пушкина: праздничное мероприятие "Крепкая семья- сильная Россия!"- в программе: Праздничный концерт, шашлыки, батут и игровой комплекс для детей и подростков, катание на лошадях.

П.Новогорный

ДК «Энергетик»: праздничный концерт «Славься, Отечество!»

Кыштым

10 июня, с 10-00 до 23-00

Площадки города: выставка голубей, парк детских развлечений, фестиваль-конкурс военных оркестров, Чемпионат Челябинской области по футболу, концертная программа, фейерверк!

12 июня, 12-00

Поляна у подножия горы Сугомак: 23 областной Фестиваль народного творчества «Русский хоровод 2018». Выступления творческих коллективов, ярмарка, интерактивная площадка и т.д.

Челябинск

10 июня, 19-00

Киномакс: Одни считают Сашу Петрова выдающимся актером современности и сравнивают его с Иннокентием Смоктуновским, другие присматриваются и скептически молчат, не торопясь с оценками.

Факты при этом никуда не деть: авторская постановка Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ собрала недавно 5 тысяч зрителей в Крокус Сити Холле, а одноименная книга стихотворений разошлась тиражом 15 тысяч экземпляров.

10 июня, 21-00

ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина: Фестиваль водных фонариков! Помимо запуска фонариков, гостей ждёт выступление скрипачей и саксофонистов. Также организаторы наладят горячую линию смс-сообщений для признания в любви.

11 июня

Челябинский государственный историко-культурный заповедник «Аркаим»: фестиваль "Пламя Аркаима". Вы сможете наблюдать зрелищные действия: лучные турниры, исторические состязания (метания копья, прыжки на щит, борьба на поясах), сражения, полноконтактный бой кочевников в доспехах и с оружием и многое другое.

12 июня, с 10-00

Площадки города: концерты и фестивали!

Екатеринбург

С 10 по 1 июня

ТРЦ «Карнавал»: выставка кошек «Кубок Урала 2018». 13 рингов и шоу!

10 июня, 12-00

ЭКСПО: CirqueduSoleil! Увлекательный мир насекомых из шоу «Ovo».

12 июня

Ельцин центр: Beat Film Festival – популярный фестиваль документального кино о новой культуре, который ежегодно проходит в Москве с мая по июнь. Екатеринбург впервые проведет фестиваль одновременно со столицей.

Александра Лебедева.