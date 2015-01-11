Строители оплатят водителю ремонт авто

Озерский городской суд Челябинской области частично удовлетворил требования автовладельца.

Истец на своей машине въехал в гору щебня. Ее оставил один из работников организации, которая занималась строительством дома на улице Матросова в Озерске. Теперь подрядчик должен компенсировать хозяину авто затраты на ремонт железного коня.

В аварию на стройке истец попал летом прошлого года. В суде он просил взыскать со строителей не только сумму ущерба от ДТП, но и расходы по оплате экспертизы, которую проводил, а также назначить ответчикам штрафа.

За оставленную гору щебня спрашивали с заказчика, генподрядчика и подрядчика. Все разрешения на работы у них. Но, видимо, кто-то не досмотрел за действиями строителей. В итоге, требования автолюбителя удовлетворили частично. В случившемся нашли и его вину тоже. Садясь за руль, он должен был отдавать себе отчет в том, что на дороге может случиться всякое, а значит, нужно было быть готовым к тому, что придется нажать по тормозам.

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