Челябинский подросток, пострадавший на курорте в Турции, вышел из комы

16-летний парень из Челябинска, серьезно пострадавший на курорте в Анталье, пришел в себя.

Как написала на своей странице в социальной сети мать пострадавшего подростка Евгения Лешина, юношу перевели из реанимации в палату и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Пока он находится в стрессовом состоянии, легкие еще адаптируются к нагрузке.

«О происшедшем совершенно не помнит. Встречалась с представителем страховой компании, которая подтвердила лично, что страховка пока покрывает все расходы. Счет госпиталь не выставлял, так как дата выписки неизвестна. Разрешения на вылет по медицинским показаниям на настоящий момент отсутствуют», — написала Евгения Лешина.

Напомним, что 8 июня на территории одного из отелей в турецкой Анталье произошло ЧП. Подросток из Челябинска в первый день отдыха познакомился со своими сверстниками и отпросился у взрослых, чтобы погулять с ними. Позже его вытащили из воды в бессознательном состоянии. Что именно произошло в тот вечер, пока не известно.

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