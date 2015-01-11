В особом порядке. В Челябинской области куратор «синего кита» предстанет перед судом

В Еткульский районный суд поступило уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Москвы, которого задержали год назад за доведение до покушения на самоубийство 14-летней школьницы. Речь идет о кураторе так называемой «группы смерти» или «синего кита», где посредством социальных сетей несовершеннолетних заставляют выполнять «задания», которые в конечном счете могут привести к трагическим последствиям.

«Открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении Сидорова И.М., обвиняемого в доведении лица до покушения на самоубийство и вымогательстве, назначено на 18 июня 2018 года в 10 часов 00 минут, в особом порядке судебного разбирательства», — сообщили в пресс-службе Еткульского райсуда.

Напомним, что Сидорова также обвиняют и в вымогательстве. Следствие считает, что обвиняемый постепенно готовил ребенка к суициду, а затем стал угрожать убийством, вымогая деньги. После этапирования в наш регион Сидоров несколько месяцев провел в следственном изоляторе, но позже он признал свою вину и стал сотрудничать с правоохранителями. Его отпустили под подписку о невыезде.

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