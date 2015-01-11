Правительство РФ 14 июня рассмотрит законопроект о поправках в пенсионное законодательство

В четверг, 14 июня, правительство РФ рассмотрит законопроект о внесении поправок в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий.

Ранее СМИ сообщали, что изменения коснутся пенсионного возраста. По разным данным, для женщин он будет увеличен с 55 до 60 или 63 лет, для мужчин – с 60 до 65 лет. Предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму уже сегодня.

Напомним, в ходе «Прямой линии» 7 июня президент Владимир Путин заявил, что с осторожностью относится к вопросу повышения пенсионного возраста и подчеркнул, что ключевой задачей кабмина является значительное повышение доходов пенсионеров.

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