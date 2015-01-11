» Объединились для хорошего дела — и все получилось

По традиции, в начале лета в поселке Метлино состоялась уборка прибрежной полосы оз. Кожакуль. Охваченной оказалась большая территория - не только часть водоохранной зоны, непосредственно примыкающая к водному объекту, но и расположенный рядом лесной массив.

По словам депутата Собрания депутатов Ольги Хакимовой, мероприятие получилось массовым и продуктивным – удалось очистить довольно большую площадь от бытового мусора:

- Подготовительную работу провели молодые волонтеры поселка: они развесили объявления о субботнике, изготовили и прикрепили таблички с призывом не мусорить вдоль нашего пляжа.

Активными участниками уборки стали жители, которые из года в год проводят данную акцию, а также впервые к ним присоединились учащиеся 6-б класса СОШ №35 во главе со своим руководителем Ф.Н. Карымовой.

Во время уборки как всегда царила добра, дружная атмосфера, а горячий чай из самовара добавил нашей кампании позитива. Когда мы объединяемся во имя хорошего дела – у нас всегда всё получается!

Фото предоставлено О. Хакимовой.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36143/