В России 2018 год объявлен годом волонтера. Десятки волонтерских организация Южного Урала реализуют свои проекты в различных направлениях. Однако, сегодня проектная деятельность не так развита среди лиц с инвалдидностью, в связи с чем, Челябинской Региональной общественной организацией «Молодежный центр» разработан проект молодежного ресурсного центра по поддержке лиц с ОВЗ.

- Мы планируем вовлекать молодежь с инвалидностью в проектную деятельность, чтобы ребята реализовали себя в различных областях. Проект реализуется при поддержке регионального отделения «Паралимпийский комитет России» по Челябинской области

Среди направлений работы центра – спортивное, культурное и образовательное направления. Кроме того в дальнейшем планируется развивать медицинское направление - проведение тематических конференций, семинаров, тренингов для специалистов в сфере здравоохранения социальной защиты населения. Ключевой темой станет трудоустройство инвалидов. Также будет разработан портал для людей с ОВЗ. В Челябинской области ищут молодых инвалидов-общественников

Предложить свои идеи, помощь в организации и приведении мероприятий может любой человек в ОВЗ, которому не перевалило за 30. Для участия в событиях центра нужно написать руководителю ресурсного центра по поддержке лиц и ОВЗ «Доступ +» https://vk.com/id64828789 или в группе «В контакте»: https://vk.com/dostyplys