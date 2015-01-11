Озерчанки отметились на сочинском турнире по бодибилдингу и фитнесу

8 июня прямо на пляже у Черного моря в г. Сочи прошёл турнир по бодибилдингу и фитнесу по версии WFF-WBBF, НАКФ – Гран-При Мира «KakaulinaClassic»!

Турнир оказался весьма позитивным и запоминающимся. Порадовала отличная форма участников и неподдельный интерес зрителей, которых собралось немало!

Озерск представляла команда из трех спортсменок: Александра Соколова, Алена Владимирова и Екатерина Левковская. Все девочки тренируются в тренажерном зале «Флагман» под руководством Мастера спорта по бодибилдингу, судьи Международной категории Ксении Скворцовой.

Все девочки показали отличную подготовку и были по достоинству оценены судейской коллегией чемпионата. По итогам двух туров, места распределились следующим образом:

- Алена Владимирова завоевала Золото в категории «Бикини» (сов)

- Александра Соколова – серебро в абсолютной категории «Модельный фитнес» мастера 40+

- Екатерина Левковская стала четвертой, в самой многочисленной категории «Модельный фитнес» класс 3.

Тренер Ксения Скворцова очень довольна результатами своих спортсменок! Скоро девочки приступят к подготовке к осеннему сезону, который обещает быть очень насыщенным и интересным.