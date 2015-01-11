Синоптики обещают южноуральцам дождливые выходные

В Челябинской области 16 и 17 июня ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, воздух прогреется до 20 градусов.

Днем 16 июня прогнозируется плюс 12−17 градусов, на юге области — до плюс 20. Отдельные порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Такая же погода будет наблюдаться и 17 июня. Ночные температуры составят плюс 3−8 градусов.

Добавим, что 16 июня в западных районах и в южной части региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

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