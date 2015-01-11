Долгожданное потепление на Южном Урале

Синоптики дают надежду жителям региона.

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю в столице Южного Урала. По данным синоптиков в ближайшие будние дни в Челябинске ожидается потепление до +23 градусов. Правда, каждый день облачно и возможен небольшой дождь. К счастью, стихнет на следующей неделе сильный ветер, который так зачастил на территорию Челябинской области. В самых крупных города региона погода немного иначе, нежели в столице Южного Урала. В Златоусте температура воздуха прогреется до +19 градусов, облачно, возможны осадки. В Магнитогорске и Троицке станет еще теплее, чем в Челябинске — +24 тепла, но тоже облачно и возможен небольшой дождь в течение недели. В Миассе и Озерске +22, пасмурно с прояснениями, небольшие осадки.

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