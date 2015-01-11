Стадион «Труд» готовится к масштабному празднику

В эту субботу градообразующее предприятие ПО "Маяк" отпразднует свое 70-летие, а вместе с ним и сам Озёрск. Площадкой для проведения масштабного мероприятия стал стадион "Труд" в ПКиО. Как можно увидеть на фотографиях, монтаж сцены уже вовсю идёт рядом с футбольным полем. Многие горожане, в том числе и наша редакция, задались вопросом, а не пострадает ли газон во время празднования, который так тщательно бережёт МБУ "Арена" последние годы для проведения футбольных матчей.

На этот вопрос согласился ответить начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации ОГО Артур Гаврилов. По его словам, вытаптывания покрытия поля не миновать. Но стадион "Труд" имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими городскими площадками, где можно было бы провести столь значимое событие. В частности, именно в этом красивейшем и живописнейшем месте уже прошло множество подобных концертов, традиция уже заложена. Что касается уборки территории после того, как схлынет многотысячная толпа с пострадавшего газона, то, как отметил Артур Гаврилов, территория будет очищена от мусора в самые короткие сроки с помощью соответствующих городских служб, а сам газон достаточно быстро оправится от произошедшего.

Между тем, сегодня на стадионе "Труд" впервые в истории Озёрска состоятся матчи в рамках футбольного турнира 8х8. Одновременно на поле выйдут команды "Союз" и "Торнадо", а также "Омега" и "Энергия"! Начало в 18-30.

Александра Лебедева