В Челябинскую область 23 июня придет жара

На Южный Урал придет долгожданное потепление – в субботу, 23 июня, воздух прогреется до 25 градусов.

Всю следующую неделю, с 25 июня по 1 июля, столбики термометров будут показывать плюс 27-34 градуса. Небольшой дождь и гроза ожидаются 25 июня, в остальные дни прогнозируется ясная и малооблачная погода. В понедельник, 2 июля, воздух прогреется до 37 градусов.

Максимальная скорость ветра 14 метров в секунду ожидается 29 июня.

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