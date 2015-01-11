В Челябинскую область 23 июня придет жара

На Южный Урал придет долгожданное потепление – в субботу, 23 июня, воздух прогреется до 25 градусов.
Всю следующую неделю, с 25 июня по 1 июля, столбики термометров будут показывать плюс 27-34 градуса. Небольшой дождь и гроза ожидаются 25 июня, в остальные дни прогнозируется ясная и малооблачная погода. В понедельник, 2 июля, воздух прогреется до 37 градусов.
Максимальная скорость ветра 14 метров в секунду ожидается 29 июня.
https://dostup1.ru/
Ключевые теги: лето 2018, потепление, прогноз.
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