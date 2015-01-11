Болельщики из Челябинска выложили 200 тысяч рублей за перелет на матч ЧМ

Два Челябинских болельщика, чтобы попасть на матч Хорватия-Исландия, купили билеты на самолёт до Ростова-на-Дону за 197 тысяч рублей.

Во столько им обошёлся перелет туда-обратно в бизнес-классе. Об этом сообщил туристический портал Aviasales.

Эксперты сайта отметили рекордное подорожание билетов у авиаперевозчиков в дни проведения Чемпионата мира по футболу. Причём цена, по которой обошёлся полёт для челябинцев, для бизнес-класса высокой не является.

А вот компания из четырёх человек из Сургута установила рекорд: за билеты эконом-класса до Москвы на матч Россия - Саудовская Аравия она отдала 180 тысяч рублей в одну сторону. По данным участников мониторинга, в обычные дни билеты стоят в 10 раз меньше.

В 186 тысяч обошлись билеты паре из Магадана, которые летали на тот же матч.

Рекорд одиночного бронирования принадлежит жителю Санкт-Петербурга. На матч Англия-Бельгия в Калининград, который находится в 826 километрах, он полетит за 183 тысячи рублей. А семье с двумя детьми из северной столице билеты до Сочи на игру плей-офф билеты обошлись в 169 рублей. Это в шесть больше, чем в обычные дни.

В целом эксперты отметили рост продаж билетов в дни проведения мундиаля на 30%.

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