Болельщики из Челябинска выложили 200 тысяч рублей за перелет на матч ЧМ

Два Челябинских болельщика, чтобы попасть на матч Хорватия-Исландия, купили билеты на самолёт до Ростова-на-Дону за 197 тысяч рублей.
Во столько им обошёлся перелет туда-обратно в бизнес-классе. Об этом сообщил туристический портал Aviasales.
Эксперты сайта отметили рекордное подорожание билетов у авиаперевозчиков в дни проведения Чемпионата мира по футболу. Причём цена, по которой обошёлся полёт для челябинцев, для бизнес-класса высокой не является.
А вот компания из четырёх человек из Сургута установила рекорд: за билеты эконом-класса до Москвы на матч Россия - Саудовская Аравия она отдала 180 тысяч рублей в одну сторону. По данным участников мониторинга, в обычные дни билеты стоят в 10 раз меньше.
В 186 тысяч обошлись билеты паре из Магадана, которые летали на тот же матч.
Рекорд одиночного бронирования принадлежит жителю Санкт-Петербурга. На матч Англия-Бельгия в Калининград, который находится в 826 километрах, он полетит за 183 тысячи рублей. А семье с двумя детьми из северной столице билеты до Сочи на игру плей-офф билеты обошлись в 169 рублей. Это в шесть больше, чем в обычные дни.
В целом эксперты отметили рост продаж билетов в дни проведения мундиаля на 30%.
http://www.chel.aif.ru/news
Ключевые теги: ЧМ по футболу, авиабилеты, цены.
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