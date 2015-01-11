Сегодня выпускники Челябинской области сдают последние экзамены

ЕГЭ по физике планируют сдавать 3716 выпускников Южного Урала. Еще тысяча зарегистрировалась на ЕГЭ по литературе.

— Экзамен по физике содержит 32 задания, из них 24 с кратким ответом, а в восьми заданиях требуется решить задачу. Минимальный установленный балл — 36. В экзаменационной работе по литературе выделены две части. В первой содержится 16 заданий, 12 из которых с кратким ответом и 4 с развернутым. Во второй части от выпускников требуется написать развернутое сочинение на одну из четырех предложенных тем, — пояснила начальник управления начального, основного и среднего общего образования регионального минобрнауки Елена Тюрина. — Результаты экзаменов по литературе и физике станут известны не позднее 5 июля.

Подчеркнем, что основная волна сдачи ЕГЭ близится к концу. С 22 июня начнутся резервные дни для сдачи ЕГЭ. В этот день для выпускников, которые по уважительной причине не смогли прийти на экзамен в основной срок, пройдут ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ.

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