Главный тренер «Трактора» пообещал атакующий и зрелищный хоккей

Главный тренер «Трактора» (Челябинск) Герман Титов заявил, что постарается поставить в команде атакующий, зрелищный и комбинационный хоккей.

«У каждого тренера есть своя система. Я родился еще в Советском Союзе, и воспитаны мы на хоккейных победах советского периода. Всем нравится атакующий, зрелищный, комбинационный хоккей. Постараемся поставить такой и в "Тракторе", но при этом ни в коем случае нельзя забывать об обороне. Здесь главное – найти оптимальный баланс между защитой и атакой. Чем и займемся в тренировочном процессе», – сказал Титов.

Он также отметил, что предпочитает формат 13 нападающих + 7 защитников: «Этот вариант, в первую очередь, хорош для защитников – они постоянно в игровом тонусе».

«В зависимости от ситуации, от соперников будем использовать разные варианты. Современный хоккей требует универсальности и умения контролировать любые изменения», – уточнил главный тренер ХК «Трактор».

Команда проведет предсезонные сборы в финском Паюлахти и Челябинске. «Акцент предсезонки – создание фундамента физических кондиций команды. В этом году в чемпионате не будет длительных перерывов, как на олимпийскую паузу в прошлом сезоне. Таким образом, не будет и дополнительных вариантов для физподготовки игроков. Значит, нужно максимально заложить физические кондиции в предсезонке. При этом обязательно будем отрабатывать и тактику, и систему игры команды», – добавил Титов.+

Напомним, Герман Титов возглавил «Трактор» 4 июня, подписав контракт на два года. В сезоне-2017/18 он работал в омском «Авангарде», ранее возглавлял также московский «Спартак» и новокузнецкий «Металлург».

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