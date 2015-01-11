Новости службы спасения

21-го июня зафиксировано 2 происшествия:

21 июня 2018 в 14.20 в единую дежурно-диспетчерскую службу по линии 112 поступил звонок от озерчанина с просьбой о помощи: двое жителей города (отец и сын) отправились за грибами в лес за садом «Рябинка», через какое-то время сын потерял отца (92 года) из виду, найти не смог.

Информация была оперативно доведена до служб экстренного реагирования. На поиски выехали спасатели и полицейские. В 15.20 пожилой озерчанин вышел из леса самостоятельно. Медицинская помощь не потребовалась.

В 18.35 в службу спасения позвонил дежурный УВД и попросил оказать содействие во вскрытии двери квартиры в доме по ул. Свердлова – соседи жалуются на неприятный запах. Спасатели в присутствии полиции при помощи слесарного инструмента вскрыли дверь и проникли в помещение. Внутри обнаружилось безжизненное тело пожилой женщины (1928 г.р.). Труп передали представителям УВД.