В Челябинской области директора парка оштрафовали за просрочку платежа подрядчику

В Озерске директор муниципального учреждения оштрафован за нарушения законодательства в сфере закупок.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Озерск в ходе мониторинга Единой информационной системы установило, что 11 августа 2017 года и.о. директора МБУ «Парк культуры и отдыха» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству детской игровой площадки на территории Детского парка Озерска на сумму свыше 4,8 миллиона рублей.

В соответствии с условиями муниципального контракта расчет МБУ ПКиО должен производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ. Однако муниципальный контракт оплачен с нарушением сроков, установленных условиями контракта и федеральным законодательством. Подрядчик, с которым муниципальным бюджетным учреждением заключен муниципальный контракт, включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

«В соответствии с действующим законодательством в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

По результатам проверки в отношении и.о. директора МБУ ПКиО прокуратурой Озерска возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассмотрено УФАС по Челябинской области. В итоге руководитель учрежден оштрафован на 30 тысяч рублей.

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