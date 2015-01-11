На Южном Урале 843 ветерана встретили 77 годовщину начала войны

По данным отделения пенсионного фонда по Челябинской области в регионе проживает 843 участника Великой Отечественной войны, 157 жителей блокадного Ленинграда, 44 вдовы погибшего военнослужащего в годы Великой Отечественной войны.

Указанные категории являются получателями двух пенсий, средний размер которых составляет более 35 тысяч рублей, более 28 тысяч рублей, более 26 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, на учете в ОПФР по Челябинской области состоит 535 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, которые получают повышение к страховой пенсии по старости.

http://www.chel.aif.ru/