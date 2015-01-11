Матчи ЧМ-2018 посетили свыше миллиона человек

Число болельщиков, посетивших матчи чемпионата мира по футболу в России превысило миллион человек.

Юбилейным стал матч между сборными Дании и Австралии. Тогда матч на «Самара Арене» посетили свыше 40 тысяч зрителей.

Сообщается, что рекорд обновится, так как раскуплено больше 2,6 миллиона билетов, а их продажи продлятся до 15 июля, дня финала ЧМ. Также 2,6 миллиона человек побывали в фан-зонах.

Напомним, что чемпионат мира проходит на 12 стадионах в 11 городах Российской Федерации. Финал мундиаля состоится на московском стадионе «Лужники».

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