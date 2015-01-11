Накануне трасса М-5 встала в гигантскую пробку

Причиной дорожных заторов стали ремонтные работы.

По данным Управдора, накануне проблемы с движением транспорта возникли сразу на нескольких участках трассы М-5. Серьезные пробки в воскресенье отмечались на мосту через Бишбайтал, где ведутся дорожные работы, а также в районе Сатки (на двух участках меняют асфальт).

По словам автомобилистов, в пробке они провели около двух часов.

"Возвращались из Чебаркуля, пробка была с 1843 по 1852 километр до развязки на объездную. Часа два потребовалось чтоб проехать", - возмущается один из автолюбителей.

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