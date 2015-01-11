Детская афиша как всегда по понедельникам!

Вот и подходит к концу первый летний месяц! Ровно столько же и нашей "Детской афише"! Надеемся, что ту информацию, которую мы скрупулезно собираем для каждого выпуска, вам весьма и весьма полезна!

Озёрск

25 июня

Семейный центр «Точка роста» задаёт вопрос: как выучить таблицу умножения ?

Над этим вопросом год из года ломают голову тысячи школьников и их родители.

Этот вопрос волнует каждого родителя, чей ребёнок учится в школе.

Зачастую, отличным знанием таблицы умножения может похвастаться не каждый. Наш курс поможет за короткое время решить проблему, которая может существовать годами, улучшить оценки, оставить у ребёнка чувство победы!

Старт занятий- 25 июня! К.т. 4-02-92

9-30 – 12-30

Семейный центр «Точка роста»: услуги мини-сада для малышей от 2-х лет! Вас ждет очень интересная и насыщенная летняя программа!

17-15

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" Zumba Kids+глубокий стретчинг(6-9 лет) К.т. 9-82-97

18-00

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" детская ритмика+фитнес(3-5 лет)

26 июня:

Семейный центр «Точка роста»: приглашаем на Томатис-терапию! Занятия по методу Томатис дают положительные результаты в самых различных сферах.

При помощи данной методики налаживается работа нервных цепей, отвечающих за восприятие и анализ звуковых сигналов.

10-00

ДК «Маяк»: театрализованная программа «Осторожно, Красная шапочка!»

10-00

Игровая площадка у Храма Покрова Пресвятой богородицы: Проект «Территория добра и детства». Экскурсия по Храму, мультфильмы, познавательные программы!

10-00

ДК «Маяк»: игровая программа «Шоу в темноте». К.т. 6-77-52

С 10 до 11-30

Семейный центр «Точка роста»: мини-сад для самых маленьких! Детки будут проводить своё время в уютной, комфортной и доброжелательной атмосфере, под руководством профессионального педагога.

11-00

ДК «Маяк»: детская игровая программа «Лето в городе!»

17-15, 18-00

Интерспорт Фитнес: в кск "Лидер" Начальная физическая подготовка. Baby-KIBO(4-6 лет) Мальчики!

27 июня:

9-30 – 12-30

Семейный центр «Точка роста»: услуги мини-сада для малышей от 2-х лет! Детки будут проводить своё время в уютной, комфортной и доброжелательной атмосфере, под руководством профессионального педагога!

10-00

ДК «Строитель»: театрализованная программа «Осторожно, Красная шапочка!»

17-15

Интерспорт Фитнес: в кск "Лидер" Zumba Kids+глубокий стретчинг(6-9 лет)

18-00

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" детская ритмика+фитнес(3-5 лет)

28 июня

10-00

Игровая площадка у Храма Покрова Пресвятой богородицы: Проект «Территория добра и детства». Экскурсия по Храму, мультфильмы, познавательные программы!

С 10 до 11-30

Семейный центр «Точка роста»: мини-сад для самых маленьких! Мы на самом деле занимаемся с детьми, у нас шикарная программа, отличный педагог и много полезностей, после занятий Вы можете просто покормить ребёнка, и он уснёт сам

11-00

ДК «Маяк»: детская игровая программа «Лето в городе!»

17-15 и 18-00

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" Baby-KIBO(4-6 лет) Мальчики! Новички!

17-30

29 июня:

9-30 – 12-30

Семейный центр «Точка роста»: услуги мини-сада для малышей от 2-х лет! Мама может посвящать 3 часа только себе, можете просто отдохнуть, заняться самообразованием, сходить в спортзал или поспать в тишине

16-30

Интерспорт фитнес: в кск "Лидер" начальная акробатика(девочки 3-5 лет)

Между тем, ДК «Маяк» приглашает на занятия в свои творческие коллективы!

П.Татыш

28 июня, 10-00

ДК им.А.С.Пушкина

приглашает детей для участия в творческом мастер-классе по изготовлению своими руками поделок из природных материалов.

Занятия ведет педагог первой категории Лидия Гербертовна Яковлева (3+)

П.Новогорный

25 июня, 10-30

ДК «Энергетик»: игровая программа «День друзей».

Хотите, чтобы информация о дестких спортивных секциях, кружках или мероприятиях попала в нашу афишу? Пишите нам! Детская афиша будет выходить каждый понедельник на протяжении всего лета!

Александра Лебедева