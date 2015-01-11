Отключение горячей воды состоится в ночь на 2 июля

С наступлением теплых летних дней на еженедельном аппаратном совещании в администрации зашла речь о традиционном отключении горячего водоснабжения. Определенность по данному вопросу внес первый заместитель главы округа Иван Сбитнев:

- Традиционно для подготовки инженерных систем к новому отопительному сезону временно прекращается горячее водоснабжение в Озерском городском округе.

В настоящий момент готовится соответствующее постановление, мы предполагаем, что период полного отключения продлится со 2 июля по 16 июля, после этого числа все потребители снова получат коммунальный ресурс.

В этом году есть одно изменение, которое, на мой взгляд, порадует жителей Озерска: подключение к горячему водоснабжению в городе начнется на несколько дней раньше, чем обычно – 12 июля. Это стало возможным благодаря главному нашему поставщику ГВС – ПО «Маяк», которое провело оптимизацию производства и позволило сэкономить четыре дня.

На остальной территории округа подача коммунального ресурса возобновится 16 июля.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36264/