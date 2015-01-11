На 3 трассах в Челябинской области ограничили движение из-за масштабной реконструкции

На федеральных трассах Челябинской области продолжаются масштабные работы по реконструкции дорожного полотна – движение ограничено на трех дорогах, в том числе, М-5 «Урал».

Дорожные работы проводятся на трассе Челябинск – Троицк (76 км, 127 км) и Челябинск – Новосибирск (12-20 км). «Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут с учетом указанных проблемных мест», – говорится в сообщении.

Напомним, на трассе М-5 в Челябинской области затруднено движение в трех местах: на мосту реки Бишбайтал ремонтируют правый проезд (1851 км), рядом идет ремонт путепровода через железную дорогу (1852 км), в районе Сатки на двух участках меняют слои износа.

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