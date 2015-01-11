В Миассе предлагают построить Диснейленд

Кандидат на пост главы города Дмитрий Федечкин считает, что этот проект будет прибыльным.

Дмитрий Федечкин, ныне занимающий пост пресс-секретаря губернатора Челябинской области и претендующий на кресло главы города Миасс, заявил, что в этом южноуральском городе надо построить аналог Диснейленда – об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Как уверен Дмитрий Федечкин, такой проект, несмотря на всю его сложность, будет прибыльным, так как родители всегда будут не жалеть денег на развлечения детей.

«Два крупнейших парка в Европе, «Порт Авентура» (посещаемость 3,5 миллиона человек) и «Мирабиландия» (площадь 750 тысяч квадратных метров), расположены возле муниципалитетов, сопоставимых с Миассом, - пишет Дмитрий Федечкин. - В Салоу живет 26 тысяч человек, в Римини – 144 тысячи человек».

Парк может стать частью туристического кластера, который формируется в этом районе.

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