Самого сильного и ловкого наградят барашком

В эти дни в Озерском городском округе завершаются подготовительные работы к национальному летнему празднику «Сабантуй», который состоится 30 июня в поселке Метлино.

Среди многочисленных народов Российской Федерации праздник «Сабантуй», по–другому он называется "Праздник плуга", широко отмечается татарским и башкирским народами с середины мая до конца июля (он не имеет фиксированной даты, в различных регионах России и мира его справляют в разное время).

В Озерском городском округе фестиваль-праздник «Сабантуй» состоится 30 июня в поселке Метлино. Мероприятие начнется в 11:00 на площадке национальных игр и забав, на поселковом стадионе.

В программе «Сабантуя» – спортивные соревнования, подвижные игры, концертная программа национальных коллективов.

Народное гулянье нельзя представить без зрелищных состязаний: состоятся бои мешками, перетягивание каната, подъем по столбу. Конные скачки, как правило, уже не проводятся, но покататься на лошадке сможет каждый желающий. Излюбленной же забавой остается борьба на поясах (куреш) между мужчинами разных возрастов. Самого выносливого и ловкого ждет живой барашек на привязи — традиционный приз.

На главной сцене в 12:00 часов откроется концертная программа.

Во время праздника будет работать детская площадка, где аниматоры проведут для мальчишек и девчонок веселые конкурсы.

Желающие смогут попробовать блюда национальной кухни – бешбармак, баурсак, балиш, шурпу, плов и, конечно же, русский шашлык.

Организаторы приглашают: если вы еще ни разу не были на празднике национального единства и дружбы, поправить ситуацию можно в этом году, 30 июня. Для большей мотивации следует сказать, что «Сабантуй» находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр устного наследия человечества.

Информация предоставлена управлением культуры.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36268/