Челябинская область поставила новый рекорд по числу стобалльников

Уже 137 выпускников набрали максимально возможный результат на ЕГЭ, и это не предел.

Как сообщили в Региональном центре оценки качества и информатизации образования, на сегодняшний день в области 137 человек набрали по результатам ЕГЭ 100 баллов. Число стобилльников может увеличиться, когда станут известны результаты остальных экзаменов, в том числе и резервных (имеется в виду резервный день сдачи экзамена для тех, кто в основной день его не сдавал по уважительным причинам).

На первом месте русский язык – по этому предмету 98 выпускников набрали 100 баллов. Для сравнения: в 2017 по результатам основных и резервных дней 100 баллов набрали 79 человек. На втором месте по количеству стобалльников в области – ЕГЭ по информатике и ИКТ – его сдали на 100 баллов 18 человек. Количество выпускников, которые выбирают этот предмет, ежегодно растет. В этом году рост среди одиннадцатиклассников составил порядка 20 процентов. Экзамен по профильной математике в области на 100 баллов сдали шесть выпускников – все они учились в физико-математическом лицее №31 города Челябинска. Среди них – Данил Фокин. По словам парня, самое главное на экзамене – быть очень внимательным и тщательно проверять свою работу

«Многие ребята не получили 100 баллов только из-за своих ошибок по невнимательности. Я считаю, что ЕГЭ – это совсем не страшно, если ты уверен в своих силах», – отметил челябинец.

Еще 13 выпускников набрали 100 баллов по химии. Это на четыре человека больше по сравнению с прошлым годом. Результаты ЕГЭ по обществознанию и еще шести предметам появятся в скором времени.

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