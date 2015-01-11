Медведев о выходе на пенсию: «Сейчас многим приходится корректировать жизненные планы»

Серьезно перестроить работу с кадрами старшего возраста, организовать переобучающие программы, а также уделять внимание диспансеризации и стимулировать активную социальную жизнь граждан предпенсионного возраста – вопросы регулирования рынка труда, снятия возможной напряженности и рисков в области занятости глава правительства РФ Дмитрий Медведев обсудил с представителями предпринимательского сообщества.

Напомним, правительство направило в Госдуму пакет проектов по изменениям в пенсионное законодательство, в том числе по повышению пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 – для женщин. Ожидается, что первое чтение этот пакет пройдет в весеннюю сессию, а изменения начнут действовать с 2019 года. Завершить процесс планируется в 2028 году (м) и 2034 (ж). Ожидается, что нововведения позволят ежегодно увеличивать пенсии россиянам примерно на 1 тыс. рублей.

Представители профсоюзов и ряда общественных организаций высказывают опасения по поводу того, что бизнес будет так или иначе дискриминировать лиц предпенсионного возраста. В свою очередь, правительство и предпринимательское сообщество обещают минимизировать возможные риски.

По словам Медведева, предлагая пенсионную реформу, правительство учитывало, в том числе, существенное увеличение продолжительности жизни и ее активного периода, сохранение возможности продолжать профессиональную карьеру. Возраст, подчеркнул глава кабмина, «ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей»: «Дискриминация по возрасту в трудовых отношениях у нас законодательно запрещена. Совсем недавно я поручил Роструду тщательно за этими процессами следить».

Премьер попросил работодателей обратить особое внимание на ряд моментов. «Во-первых, надо серьезно перестроить работу с кадрами старшего возраста, подумать, что дополнительно можно сделать для таких специалистов. У многих людей сейчас не самый простой момент, в определенной степени приходится корректировать свои жизненные планы. Надо людей в этой ситуации поддержать, чтобы они чувствовали себя востребованными и могли передать свои профессиональные навыки молодежи в самых разных качествах, в том числе и в виде наставничества», – сказал Медведев.

Он отметил важность диспансеризации, профилактических осмотров, стимулирования занятиями физкультурой, активной социальной жизни, поскольку «важно, чтобы человек, который в старшем возрасте продолжает трудиться, был здоров, чтобы у него было достаточно сил».

«Во-вторых, многим людям старшего поколения действительно потребуется переобучение. Цифровые технологии серьезно меняют рынок труда, это сказывается на всех, не только на людях зрелого возраста, но и на людях достаточно молодых, потому что очень быстро все происходит. Некоторые профессии уходят, появляются новые. Надо организовать переобучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности», – сказал Дмитрий Медведев, добавив, что «бизнес в этом может и должен принять самое активное участие», а государство поможет предпринимателям в этих процессах.+

Напомним, 1 и 5 июля в Челябинске пройдут митинги против повышения пенсионного возраста: 1-го акцию в сквере им. Колющенко организует штаб Навального, 5-го на парковке у ледовой арены «Трактор» соберутся представители профсоюзов, также в этот день шествия митинги и пикеты пройдут в городах и районах Южного Урала.

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