Домашние животные смогут путешествовать в поездах без хозяев

С 16 июля 2018 года перевозить домашних питомцев в поездах дальнего следования можно будет без сопровождения владельцев – новую услугу в пилотном режиме запускает Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД».

Сервис заработает в 13 поездах:

№ 13/14 Челябинск – Москва;

№ 5/6 Санкт-Петербург – Москва;

№ 739/740 Москва – Белгород;

№ 133/133 Казань – Санкт-Петербург;

№ 45/45 Иваново – Санкт-Петербург;

№ 102/102 Адлер – Москва;

№ 15/15 Волгоград – Москва;

№ 9/10 Самара – Москва;

№ 148/147 Омск – Новосибирск;

№ 124/124 Красноярск – Абакан;

№ 150/149 Иркутск – Улан-Удэ;

№ 69/70 Чита – Москва;

№ 5/6 Владивосток – Хабаровск.

Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отправитель заполняет заявление и обязательно указывает ФИО и номера телефонов отправителя и получателя и другую необходимую информацию. Стоимость билета для питомца будет зависеть от дальности поездки и составит от 730 рублей.

К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи.

Животные принимаются к перевозке в клетках или контейнерах, которые в течение всей поездки будут находиться в багажном купе. За состоянием «пассажиров» во время поездки будут следить проводники.

«Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку и абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке», – говорится в сообщении.

На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении, после предъявления им документа, удостоверяющего личность.

Один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных, которые по сумме трех измерений каждого места не могут превышать 180 см. В каждой клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев. При этом если погрузку и выгрузку клеток осуществляют проводники, то вес каждой клетки вместе с животным не должен превышать 10 кг, а если отправитель и получатель осуществляют погрузку самостоятельно, то вес может достигать 75 кг.

К перевозке не допускаются животные, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников, уточняют в компании.

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