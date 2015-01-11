Налоговая служба в России будет передавать банкам сведения о доходах заемщиков

В России с третьего квартала текущего года федеральная налоговая служба будет передавать сведения о доходах заемщиков банкам. До этого времени система будет работать в тестовом режиме.

По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, схема получения справок из налоговой модернизирована по сравнению с той, что уже используется банками в рамках взаимодействия с Пенсионным фондом. Чтобы соблюсти налоговую тайну, заемщик направит запрос в ФНС на получение 2-НДФЛ через личный кабинет на сайте ведомства. Как отметил Емелин, на первом этапе полученная информация будут сохраняться на личном компьютере клиента и пересылаться им в банк самостоятельно.

Так, по завершении пилотного проекта личные кабинеты граждан на сайте ФНС будут интегрированы с их личными кабинетами на портале госуслуг. Заемщик будет подавать в банк заявку на кредит и оформлять запрос сведений о своих доходах на сайте ФНС. Полученный ответ с электронной подписью ФНС автоматически отправится из личного кабинета гражданина на сайте ведомства в его же личный кабинет на портале госуслуг, а оттуда — также автоматически — в банк.

Как сообщили в ФНС, согласно постановлению правительства от 3 октября 2017 года № 2147-р, налоговая прорабатывает вопрос получения пользователями по их запросу выписки 2-НДФЛ через портал госуслуг. Это соответствует первому этапу проекта. Второй этап стартует в III квартале, уточнил источник, близкий к ФНС. И тогда банки напрямую будут получать от ФНС налоговые справки россиян. В пресс-службе Минфина отметили, что «с введением данной меры появится еще одна возможность для банков проверять достоверность информации о клиенте, что должно отразиться на качестве кредитного портфеля».

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