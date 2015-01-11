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| Новости » Культура

«И не прервётся эта связь…»

XVII Региональные «Каслинские литературные чтения» прошли в эти июньские дни в городе Касли.

Поэтические Чтения в Каслях, состоявшиеся 23 июня на каслинской земле, являются ярким событием в культурной жизни области и логическим завершением творческого сезона для самодеятельных авторов Северной Зоны Челябинской области. В этом году география Чтений расширилась за счет авторов из Челябинской области (Троицк, Кыштым, Озерск, Снежинск, Касли).

Каслинские самодеятельные авторы постоянно заявляют о себе в городе и районе, встречаются с ценителями местного творчества в самых разных коллективах. Поэтические Чтения в Каслях – это возможность пообщаться с литераторами из соседних городов, более или менее объективно оценить свой литературный уровень.

Главным событием Чтений стало вручение третей по счету Региональной литературной премии имени Раисы Боровковой «РАЙские яблоки». Эта литературная премия за личный вклад в развитие региональной литературы и пропаганду творчества местных самодеятельных авторов была учреждена каслинским Литературным Объединением в мае 2016 года.

Лауреатом III Региональной литературной премии имени Раисы Боровковой «РАЙские яблоки» в номинации «За верность родному слову» стала Лидия Макаровна Смирнова – самодеятельный автор, участник Литературного объединения г. Касли. Л. М. Смирнова – желанный гость на всех городских и районных мероприятиях, ее стихи и басни знают и малыши, и люди преклонного возраста. В течение года Лидия Макаровна несколько раз готовит творческие выступления для отдыхающих Каслинского Комплексного центра социального обслуживания населения.

В номинации «За служение малой Родине» звание лауреата присуждено Александру Викторовичу Котову, индивидуальному предпринимателю, участнику Литературного объединения г. Касли. Именно Александру Викторовичу принадлежит инициатива организации и проведения в Каслях районного литературного конкурса «Живое слово», который ежегодно в конце декабря объединяет творческую молодежь.

А в номинации «Открытие» - за проекты, направленные на пропаганду творчества местных авторов, реализованные в 2018 году, диплом лауреата получила Светлана Юрьевна Щербинина, преподаватель СШ № 24, под руководством которой ее ученица Арина Чиркина, ученица 7 класса, создала проект «Электронный альбом стихов любимого поэта. Л.М.Смирнова».

Все лауреаты – участники каслинского ЛитОбъединения с разным творческим стажем. Стоит подчеркнуть, что премия – статусная и не имеет денежного эквивалента. Кроме памятных дипломов лауреаты были награждены специальными призами – символами премии: фарфоровой тарелью, наполненной уральскими яблоками.

-Я убеждена, что инициатива вручения премии в память о Раисе Петровне родилась неслучайно. Эту важную деятельность по пропаганде провинциальной литературы и культуры в целом, нужно всячески поддерживать и поощрять, - убеждена Римма Ивановна Дмитриева, участница каслинского ЛитО.

На открытии Чтений выступили почетные гости мероприятия – председатель жюри Чтений-2018, член Союза писателей России Андрей Бойков (Снежинск) и член Союза Российских писателей, член Союза писателей России, поэт Александр Шубин (Озерск):

-Каслинские авторы посредством таких мероприятий пытаются вырваться за рамки своей узкой «тусовки», стремятся расширить свой кругозор, поле своего общения, дают выплеск своей энергии и заряжают нас своей неутомимостью – это, безусловно, заслуживает уважения.

В своем выступлении, посвященном разбору творчества авторов, он подчеркнул, что большинство участников Чтений – на верном пути: на пути совершенствования слова, рождающего поэзию.

Что общего между литературой и спортом? Работа на результат и ограниченность во времени... Именно это утверждение положено в основу поэтического слэма (чтение стихов на время и на оценку жюри), который ежегодно проходит на каслинской земле в рамках литературных Чтений. В этом году соревнование проходило, как и всегда на подобных мероприятиях, довольно напряженно. Зрители и сами участники с большим азартом следили за ходом Чтений.

Победителями конкурса-слема (I место) жюри назвали двух авторов - Ирину Грехову (Снежинск) и Елену Халдину (Касли).

Я тобой переболею, Занавешу сквозняки, Брошу глупую затею Веселиться от тоски.

Я покрашу ставни в алый, Зная, - мимо ты пройдешь, Веря, что другой, удалый,

Будет на тебя похож.

Скажут мне: - похорошела, Словно всполохи зари! Просто я переболела, Осложнения - внутри.

(Ирина Грехова).

***

Пока ты спишь, тень ходит без тебя, Слоняется по городу, скучая, И тает, как зажжённая свеча, Как сахар, растворяясь в кружке чая. Когда ты спишь, восходит благодать — Душа, соприкасаясь с волей Бога, Парит во сне у звёздного чертога И хочет всю вселенную обнять.

(Елена Халдина).

Второе место жюри присудило автору из Троицка Татьяне Ческидовой.

А тучи господами Гуляют, погляди. И лужи ловят ртами Холодные дожди. И май исходит вроде, Но боязно садам, Ведь заморозки бродят Местами по утрам. И судя по приметам, Что изредка, но чту, Отпугивает лето Черёмуха в цвету.

(Татьяна Ческидова)

Третье место члены жюри решили не присуждать.

Кроме этого, Оргкомитет Каслинских Чтений учредил спецпризы для тех талантливых авторов, которые, несомненно, заслуживают внимания и глубокого прочтения. Это такие каслинские поэты, как Галина Савина и Люция Левинская. Был отмечен за серьезное выступление в слэме кыштымский автор Игорь Щербаков.

В рамках Чтений-20178 состоялась презентация новой книги Лидии Макаровны Смирновой «От грехов к добродетелям», изданной в тиопграфии АО «Радий». Вот что пишет о книге Лидии Смирновой Остап Давыдов, литературный редактор детского православного журнала «Колокольчик», член Российского Союза писателей: «Эта тема древняя как мировая культура, и в то же время всегда нова и актуальна – грехи и добродетели человеческие, страдания души, отвергающей Бога, и радость того, кто снова обретает веру в Создателя». Книга иллюстрирована фотографиями Сергея Курзанова (Озерск) и Галины Савиной (Касли) и адресована читателю внимательному и неравнодушному. Присутствующие с нескрываемым интересом слушали стихи Лидии Макаровны и рассказ о том, как родилась ее очередная книга.

Остается добавить, что эксклюзивные дипломы для победителей и лауреатов премии создала талантливый каслинский дизайнер (она же – автор всех оригинальных обложек книг ЛитО) Оксана Кобелева (Талвинская). Ждем наших друзей и единомышленников на каслинской земле ровно через год! До новых поэтических встреч!

«И не прервётся эта связь…»

«И не прервётся эта связь…»

Ключевые теги: Касли, поэтические чтения, награды.

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