Уральские вузы не попали в число лучших по версии Forbes

Эксперты журнала Forbes составили рейтинг российских университетов.

ни анализировали учебные заведения по десяти различным параметрам: по уровню и качеству образования, научно-исследовательской, международной и финансовой деятельности, а также по карьерным перспективам студентов. Также учитывался «фактор Forbes» — он показывает количество предпринимателей, окончивших тот или иной вуз.

Всего в рейтинге оказалось 100 позиций. Университеты УрФО заняли места далеко от начала списка. Так, в частности, Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина стал 49-м, Пермский национальный исследовательский политехнический университет — 52-м. Южноуральский государственный университет и вовсе занял 90-ю строчку списка, а Тюменский госуниверситет — 93-ю, передает «Уралинформбюро».

В тройке лучших оказались Российская экономическая школа, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Московский физико-технический институт.

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