Игры 1/8 финала мундиаля стартуют 30 июня. Расписание

28 июня завершился групповой этап чемпионата мира по футболу. По его итогам сформировались 8 пар команд, продолжающих борьбу за трофей.

В группе G накануне ключевым было противостояние Англии и Бельгии – решалось, какая сборная выйдет в плей-офф с первого места. Единственный гол на 51-й минуте забил Аднан Янузай, принеся бельгийцам победу.

В группе H Колумбия благодаря голу Ерри Мина обыграла Сенегал и вышла в 1/8 финала мундиаля с первого места. Вторую строчку в квартете заняла Япония, проигравшая 28 июня Польше со счетом 0:1.

Турнир после группового этапа покинули Саудовская Аравия, Египет, Иран, Марокко, Перу, Австралия, Нигерия, Исландия, Сербия, Коста-Рика, Южная Корея, Германия, Тунис, Панама, Сенегал и Польша.

В гонке бомбардиров пока что лидирует англичанин Харри Кейн, наколотивший 5 мячей. По 4 гола на свой счет записали португалец Криштиану Роналду и бельгией Ромелу Лукаку. Трижды отличились испанец Диего Коста и россиянин Денис Черышев.

Матчи 1/8 финала пройдут буквально за четыре дня. 30 июня Уругвай сыграет с Португалией, а Франция – с Аргентиной. 1 июля Испания встретится с Россией, а Хорватия – с Данией. 2 июля пройдут игры Бразилии с Мексикой и Бельгии с Японией. 3 июля состоятся встречи Швеции со Швейцарией и Колумбии с Англией.

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