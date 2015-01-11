«СтройГарант» снова оштрафован за нарушение законодательства

Арбитражным судом Челябинской области удовлетворено заявление Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Озерске о наложении на ООО «СтройГарант» финансовых санкций в размере 12 тысяч рублей. Также управляющая компания депутата Озёрского Собрания Александра Откупщикова будет обязана оплатить в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 1 000 рублей.

Причиной взыскания со «СтройГаранта» очередного штрафа стало нарушение Федерального закона №27-ФЗ в части сроков и порядка предоставления сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.

Напомним, это далеко не первый случай, когда «СтройГарант» игнорирует установленные законодательством требования. Ранее Озёрск.ру сообщал об аналогичных нарушениях со стороны этой УК и последующих решениях Арбитражного суда. Однако в предыдущие эпизоды и Пенсионный фонд, и суд ограничивались чисто символическими суммами.

Также была опубликована информация о назначении на 5 июля рассмотрения вопроса о начале процедуры банкротства в отношении компании Откупщикова.

Озёрск.ру