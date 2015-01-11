В Челябинской области дети, чьи родители неизвестны, имеют право на социальную пенсию Информация с сайта: http://u74.ru/news/obshhestvo/v-chelabinskoj-oblasti-deti-chi-roditeli-neizvestny-imejut-pravo-na-socialnuju-pensiju-25355.html

В 2018 году в Челябинской области 108 детей начали получать новый вид социальной пенсии – в случае, когда неизвестны оба родителя.

На такую пенсию имеют право все дети, попадающие в эту категорию, в возрасте до 18 лет, а при обучении на очной форме в образовательных учреждениях — до 23 лет.

Ранее дети, родители которых неизвестны, были находились в неравном материальном положении по сравнению с детьми-сиротами, поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, ведь юридически они никогда не имели ни одного из родителей.

Размер пенсии для таких детей соответствует размеру социальной пенсии по случаю потери кормильца — такую выплату получают дети умершей одинокой матери или потерявшие обоих родителей.

Для оформления пенсии законный представитель ребенка, оба родителя которого неизвестны, должен обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и предъявить свидетельство о рождении, в котором отсутствуют сведения об обоих родителях, или с соответствующим документом органа ЗАГС. Подросток старше 14 лет имеет право обратиться за установлением пенсии самостоятельно. В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа следующего за усыновлением месяца, уточняет «УралПрессИнформ» со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

http://u74.ru/news/