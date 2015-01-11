Сотрудники озерской полиции из незаконного оборота изъяли около 50 грамм наркотических средств

С целью выявления фактов незаконного хранения и распространения наркотических средств на территории г. Челябинска и области полицейскими на регулярной основе проводятся профилактические мероприятия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск пресечена попытка ввоза на территорию закрытого города значительной партии наркотического средства.

Оперативники задержали местного жителя, 1980 года рождения, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Мужчина признал, что при нем находится наркотическое средство. Для его извлечения потребовалась помощь врачей скорой помощи клинической больницы Озерска, так как подозреваемый прятал наркотик во внутренней полости организма.

Специалистами в ходе исследования установлено, что изъятое вещество является героином массой 49,5 граммов.

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.