«Кыштымский медеэлектролитный завод» модернизирует систему оборота технической воды

«Кыштымский медеэлектролитный завод» (Челябинская область) модернизирует систему оборота технической воды. Проект позволит создать на предприятии замкнутый цикл ее оборота и надежность работы оборудования.

«Кыштымский медеэлектролитный завод» (Прим. ред.: входит в группу «Русская медная компания») приступил к модернизации системы очистки сточных вод. Новое оборудование позволит повторно использовать в технологическом процессе все образующиеся на предприятии стоки.

«До последнего времени часть очищенной воды на заводе направлялась в шламонакопитель. Благодаря проекту завод сократит забор воды из Верхне-Кыштымского пруда. Опытно-промышленные испытания нового оборудования для очистки сточных вод пройдут до конца текущего года. Запустить оборудование в эксплуатацию планируется в 2019-2020 году», - сообщает пресс-служба «Русской медной компании».

Параллельно на заводе идет ремонт промышленного водопровода, по которому из Верхне-Кыштымского пруда на предприятие поступает вода для технических нужд.

«Ремонт осуществляется способом «труба в трубе». При нем изношенные металлические трубы не демонтируются, а внутри них прокладываются новые полиэтиленовые трубы, что сокращает сроки ремонта. Одновременно ведется замена водонапорной арматуры в колодцах, ревизия пожарных гидрантов и их присоединение к новым коммуникациям», - добавили в пресс-службе компании.

Проект позволит повысить надежность работы сети и исключить аварии на трассе трубопроводов.

http://uralpress.ru/news/ekonomika/kyshtymskiy-medeelektrolitnyy-zavod-moderniziruet-sistemu-oborota-tehnicheskoy-vody