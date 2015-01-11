Вниманию южноуральцев: заявление о выборе способа получения соцуслуг нужно подать до 1 октября

Южноуральцам напомнили, что они должны подать заявление о выборе способа получения социальных услуг до 1 октября — это можно сделать не выходя из дома, через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.

Федеральные льготники выбирают, получать в 2019 году набор социальных услуг в натуральной форме или отказаться от него в пользу денежной компенсации. При этом если человек не планирует менять способ получения набора социальных услуг, то нет необходимости обращаться в ПФР — заявление будет действовать до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор.

Подать заявление можно дистанционно — через личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР. Логин и пароль тот же, что и для портала госуслуг.

За 7 месяцев 2018 года в Челябинской области федеральные льготники подали 7,3 тыс. заявлений, связанных с изменением способа получения набора социальных услуг. Из них в электронном виде поступило 2,2 тыс.

С 1 февраля 2018 год стоимость набора социальных услуг составляет 1 075 рублей 19 копеек в месяц, в том числе: на обеспечение медикаментами — 828,14 рублей, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение — 128,11 рублей, проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 119 рублей.

https://dostup1.ru/society/Vnimaniyu-yuzhnouraltsev-zayavlenie-o-vybore-sposoba-polucheniya-sotsuslug-nuzhno-podat-do-1-oktyabrya_108934.html