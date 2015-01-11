«Металлург» обыграл «Трактор» на турнире памяти Ивана Ромазана

Хоккеистам магнитогорского «Металлурга» удалось обыграть в овертайме челябинский «Трактор» в матче предсезонного турнира имени Ивана Ромазана.

Встреча состоялась в четверг, 23 августа, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. У «Магнитки» автором победной шайбы на 64-й минуте стал Сергей Мозякин. В основное время отличившимися стали Павел Варфоломеев на 13-й минуте и Ииро Пакаринен на 57-й минуте, сообщает «Р-Спорт».

У челябинцев шайбы на 28-й минуте забросили Илья Карпухин и на 56-й минуте – Александр Шаров.

Следующий матч турнира «Магнитка» сыграет сегодня, 24 августа, с нижегородским «Торпедо». В этот же день «Трактор» встретится с новосибирской «Сибирью».

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