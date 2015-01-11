Сборная ПО «Маяк» вернулась с отраслевого строительного конкурса

Озерское предприятие представляла команда из 13 «атомных» строителей. Кроме того, на конкурсе выступили более 10 бойцов Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2018».

Профессиональный конкурс атомных строителей, проходивший в Ростове-на-Дону, для участников оказался проверкой на прочность знаний, навыков и нервов. На выполнение конкурсного задания командам отводилось всего 16 часов, за которые им необходимо было создать объект использования атомной энергии.

Над возведением сооружения - а помимо стен в проект входили и технологические сети – от ПО «Маяк» работала бригада из арматурщиков, бетонщиков, сварщиков, монтажников, проектировщиков и прораба.

Также на конкурсе проверили теорию и практику у представителей службы по охране труда, стройконтроля, сметчиков, специалистов в области неразрушающего контроля.

- Цель конкурса – не просто выявить лучшего или поднять престиж рабочих и инженерных профессий, но и получить официальное подтверждение того, что именно российские специалисты являются самыми компетентными и квалифицированными в мире. На долю стройкомплекса Росатома приходится 60% всех заказов на строительство объектов использования атомной энергии, - подчеркнул директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе ГК «Росатом» Геннадий Сахаров.

- Задания с каждым годом становятся сложнее и интереснее. Здесь только лучшие со всей атомной отрасли, поэтому конкурировать порой очень сложно, - рассказал участник компетенции «Лучший прораб», сотрудник ремонтно-строительного управления ПО «Маяк» Владимир Захаров.

В подобных конкурсах сборная «Маяка» участвует уже третий год подряд: сначала был Челябинск, затем – Нижний Новгород, и вот теперь – Ростов-на-Дону. Второй раз на конкурсе выступила сборная ВСС «Мирный атом»: в этом году из Озерска в Ростов-на-Дону отправилась команда из 13 бойцов ССО. Несмотря на то, что выступают ребята вне конкурса, требования к ним предъявлялись такие же, как к основным участникам. По словам Геннадия Сахарова, в этом году бойцам ССО по некоторым показателям даже удалось обойти взрослых участников.

На торжественной церемонии награждения финалистов конкурса заместитель генерального директора ПО «Маяк» по капитальному строительству Сергей Ломовцев был удостоен нагрудного знака отличия Госкорпорации «Росатом» «За вклад в развитие атомной отрасли» II степени. Награждение для Сергея Ломовцева оказалось неожиданным. «Для меня это особая честь», - подчеркнул он.

За успешное сотрудничество в проведении конкурса «Лучший по профессии в комплексе капитального строительства атомной отрасли-2018» Производственное объединение «Маяк» было отмечено Благодарственным письмом за подписью директора по капитальным вложениям Росатома Геннадия Сахарова.

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/sbornaya_po_mayak_vernulas_s_otraslevogo_stroitelnogo_konkursa/