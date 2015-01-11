Луковый детектив

…Одна пожилая озерчанка посетила магазин. Прикупила к скромному столу кое-каких овощей, в том числе и пару пакетов лука. Овощи, правда, пришлось взвесить. Не менее пожилая мерчендайзер, не прерывая увлекательной беседы с ровесницей из сотрудниц клининговой компании, бодро взвесила ботанику нашей героини, и та направилась к кассе. Ничего не подозревая, оплатила покупку и двинулась домой.

История типовая, не стоящая ни единого клика по клавиатуре.

Но.

Когда уже дома наша пенсионерка посмотрела в чек (ну, есть такая привычка у пожилых – чеки с собой домой приносить), то с удивлением обнаружила позицию, которой не покупала. Ошибка? Но чья? В чем? Занявшись собственным расследованием, она выяснила, что один из пакетов лука был взвешен не как лук, а под псевдонимом «Укроп». Понятно, что карману пенсионерки это аукнулось почти десятикратной финансовой потерей.

Да, безусловно, надо смотреть, что и как тебе взвешивают; да, безусловно, «проверяйте сдачу, не отходя от кассы», но… И специалист, взвешивающий товар, и кассир, товар пробивающий, наверное, тоже должны бы быть повнимательней: все-таки лук отливается от укропа. Это заметно на глаз, даже если не иметь среднего образования…

Наша героиня на предложение высказать свою претензию руководству магазина отрицательно покачала головой и улыбнулась: «Надо просто быть в тонусе…»

Да, пожалуй. Жизнь снова и снова требует от нас быть в постоянном тонусе. Чтобы окружающий нас лук не превращался в укроп…

Александр Волынцев