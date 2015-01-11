Правительство повысит акцизы на бензин с 1 января 2019 года

С января будущего года акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК.

По его словам, акцизы восстановят "в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года".

"Их снизили на две и три тысячи рублей на тонну в июне и отменили повышение на 700 рублей на тонну в июле. В январе восстановят", — пояснил РИА Новости представитель вице-премьера Илья Джус.

https://ria.ru/economy/20180827/1527276725.html