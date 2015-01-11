На Южном Урале в первый класс пойдут 46 тыс. детей. Что ждёт учеников в новом учебном году?

В субботу, 1 сентября, в Челябинской области за парты сядут почти 388 тыс. школьников, более 46 тыс. из них первоклассники – губернатор Борис Дубровский поручил организовать достойный праздник для детей, педагогов и родителей в День знаний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.+

«На прошлой неделе дали оценку готовности образовательной системы к началу нового учебного года – она высокая. Оставшуюся неделю надо провести эффективно и в полной мере подготовить образовательную систему к субботе. И конечно, не будем забывать, что предстоящий День знаний – это праздник для детей, родителей, педагогов. Важно, чтобы он достойно прошел в каждой территории», – сказал Дубровский на аппаратном совещании.

В новом учебном году учеников примут 843 организации общего образования. В более чем 23% школ региона создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.

В областном центре в школы пойдут более 200 тыс. школьников, из них 15,1 тыс. – первоклассники.

В этом учебном году нововведениями станут второй иностранный язык как обязательный для изучения предмет во всех школах, начиная с пятого класса, и возможность сдать китайский язык в качестве ЕГЭ по выбору.

Добавим, что с 30 августа по 2 сентября весь личный состав полиции по Челябинской области будет нести службу в усиленном режиме.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-v-pervyy-klass-poydut-46-tys-detey_109035.html