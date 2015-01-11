На Южном Урале выросла активность клещей

От укусов клещей с начала сезона пострадали более 16,5 тыс. жителей Челябинской области.

Из ни более четырех тысяч – дети, сообщает корреспондент ГТРК “Южный Урал”.

Со второй половины августа на Южном Урале начался осенний рост активности клещей. Только за последнюю неделю в больницы обратились 553 пострадавших от укусов.

“В текущем году зарегистрировано 40 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 29 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Один случай заболевания клещевым энцефалитом связан с употреблением сырого козьего молока”, – отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего специалисты проверили более 4,1 тыс. клещей, 0,8% из них оказались заражены энцефалитом, 19,3% – боррелиями.

Южноуральцам напоминают: на природе необходимо соблюдать элементарные правила безопасности и не забывать осматривать себя и спутников, а в случае укуса – незамедлительно обратиться к врачу.

https://www.cheltv.ru/na-yuzhnom-urale-vyrosla-aktivnost-kleshhej/