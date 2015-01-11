Ищем очевидцев!

Вниманию очевидцев дорожно-транспортных происшествий!

В период времени с 17:05ч. до 17:30ч. 23.08.2018 г., на дворовой территории ул. Космонавтов 8 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль Шевроле Эпика, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

24.08.2018 г. в 21:49ч. 05.06.2018 г., на ул. Октябрьская напротив пр. Карла-Маркса 30 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя автомобилем Фольксваген Джетта, допустил

наезд на стоящий автомобиль Форд Фокус, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 20:00ч. 24.08.2018 г. до 16:00ч. 25.08.2018 г., на ул. Центральная 65 в пос. Метлино г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на цветочную клумбу, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск