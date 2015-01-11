На Южном Урале мошенники рассылают вирус под видом писем от приставов

Ведомство в очередной раз напоминает, что оно не занимается рассылкой электронных писем по судебным делам, а также не предоставляет конфиденциальную информацию по телефону.

В Челябинской области мошенники рассылают вирус под видом электронных писем от приставов — ведомство в очередной раз напоминает, что оно не «обсуждает» судебные дела в интернете, а также не предоставляет конфиденциальную информацию по телефону, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Челябинской области.

Текст электронного послания может выглядеть так: «Добрый день, Федеральная служба судебных приставов извещает вас о необходимости закрытия вашего долга до 26.08.18. В случае невозврата долга ваши счета будут заблокированы до полного погашения долга. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы найдете в прикрепленном файле».

Далее следует информация о том, что «это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 094 15 79 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте».

При переходе по указанной в тексте письма ссылке предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.

В результате скачивания такого архива компьютер подвергнется опасности заражения.

УФССП России по Челябинской области предупреждает: служба судебных приставов не использует рассылку по электронной почте, а также напоминает, что информация о наличии долгов у физических и юридических лиц размещается только на официальном сайте службы.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-moshenniki-rassylayut-virus-pod-vidom-pisem-ot-pristavov_109076.html