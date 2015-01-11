Работники сферы образования провели ежегодную августовскую конференцию

Накануне в актовом зале лицея №39 собрались директора и работники образовательных организаций, ветераны педагогического труда, молодые учителя и воспитатели.

По традиции на главном педагогическом форуме были подведены итоги прошлого учебного года, поставлены новые цели и задачи.

В этом году темой совещания стало «Развитие кадрового потенциала системы озерского образования как основа эффективности его функционирования». Открывая августовскую конференцию, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков подчеркнул, что по многим ключевым показателям система образования округа занимает ведущие позиции в Челябинской области. Так, например, по итогам 2017 года уровень заработной платы педагогических работников превысил средний показатель по региону. Но в тоже время есть и проблемы, над которыми предстоит работать. Глава округа отметил, что в условиях жёстких бюджетных ограничений нельзя допустить снижения качества и эффективности работы системы образования.

– Разрешите поздравить вас с Днём знаний и началом нового учебного года, – обратился к педагогическому сообществу Евгений Щербаков. – Желаю всем крепкого здоровья, семейного тепла, творческого подхода в реализации поставленных профессиональных задач, душевной щедрости и теплоты.

В работе конференции также приняли участие исполняющий обязанности председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков, заместитель главы округа Олег Ланге, заместитель генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк» Юлия Куцак, протоирей благочинный Озерско-Кыштымского округа Челябинской епархии Дмитрий Шорин.

Начальник управления образования администрации Любовь Горбунова представила основной доклад по теме конференции. Обращаясь к коллегам, она подчеркнула, что в этом году статистические показатели были вынесены за рамки её выступления и представлены в ролике «Главные события и цифры 2017 – 2018 учебного года». Ролик демонстрировался на экране в ходе конференции, а в дальнейшем он будет размещен на сайте управления образования для анализа и планирования работы образовательных организаций в 2018-2019 учебном году.

Внимание докладчика было сосредоточено на основных тенденциях развития сферы образования в контексте приоритетов развития округа и области:

– Именно наша отрасль отличается многообразием форм и содержания, творческих идей, проектов, наличием разных профессиональных позиций. Нашей целью является воспитание успешного поколения озерчан, обладающих способностями к включению в современные виды мышления и деятельности, следующим принципам инновационного развития производства и общественного устройства.

В завершение выступления Любовь Горбунова подчеркнула, что деятельность системы образования направлена на то, чтобы обеспечить выпускникам школ возможность использовать полученные знания для достижения целей и повышения качества жизни.

В новом учебном году в систему озерского образования влились четырнадцать молодых специалистов. С началом профессиональной деятельности их поздравила призер областного конкурса «Самый классный классный» 2018 года, учитель школы №30 Елена Кравченко. В рамках конференции по традиции состоялось чествование работников системы образования округа, награждённых ведомственными наградами.

Одним из самых волнительных и трогательных моментов августовской конференции является чествование педагогов, уходящих на заслуженный отдых. Благодарственные письма за многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм, творческую активность и преданность любимой профессии учителям вручил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36875/