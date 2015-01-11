Секреты идеального отпуска или как отдохнуть без проблем!

29-го июня известный и, как казалось, надёжный туроператор «Натали Турс» разослал турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложил вернуть деньги туристам. Это решение связано с финансовыми проблемами некогда крупнейшей и серьёзнейшей компании России.

На днях в Ростуризме состоялось совещание, на котором руководством «Натали турс» представило данные о том, что общее число клиентов, перед которыми не были исполнены в полном объеме обязательства, составляет 30,2 тыс. человек и что совокупный объем выплаченных возмещений составляет около 3,5 млн рублей.

Мы решили узнать у руководителя одного из известных озёрских турагентств Екатерины Шубариной, есть ли пострадавшие от действий «Натали Турс» в нашем городе, а заодно, как застраховать себя от подобных проблем, какие направления были особенно популярны этим летом, на что обращают внимание при бронировании туров жители Озёрска?

По словам Екатерины, на конец июля были зарегистрированы 3 заявки от озерчан на туры в Италию. Все они были перебронированы на других туроператоров. Озерчане благополучно отправились изучать итальянские просторы.

Как себя застраховать от возможной нервотрёпки, связанной с финансовой несостоятельностью турфирм?

Как считает Екатерина, от таких случаев никто не застрахован. Но некоторые меры предосторожности всё же соблюдать нужно. Будьте бдительны и внимательно подходите к выбору оператора, который организовывает тур. Сейчас на туристическом рынке функционирует очень много московских малоизвестных компаний, которые засоряют поисковики "дешёвыми" турами с невидимыми доплатами.

"Я, например, отказываюсь бронировать туры этих операторов (это даже не операторы, а турфирмы), в итоге туристы уходили в другие агентства. Но нам дороже спокойствие за отдых туристов и наша репутация. И, конечно, от «Натали Турс» никто не ожидал такого выпада, т.к. на туристическом рынке они очень давно, известны хорошим качеством услуг", - говорит Екатерина.

Если переходить к вопросу о самых популярных направлениях, то самым большим спросом этим летом пользовались туры в Турцию и Сочи. Турция для семей с детьми - отличный вариант для отдыха! Всё включено, и цены такие же как в Сочи. Меньше повезло т.н. «невыездным», им остается довольствоваться отдыхом в Сочи и на курортах Краснодарского края. Так же озерчане активно летали в Испанию, Италию и Грецию.

Кстати говоря, отдыхающих в России больше не стало, наоборот, за последние пару лет ощущается спад интереса к турам по России.

Ответ на вопрос, на что же прежде всего обращают внимание жители Озёрска, планируя свой отпуск: естественно на цену! И только потом на «полётную программу». Летают же в основном из Екатеринбурга. Между тем, многие люди всё-таки заранее стали планировать свой отдых, не ориентируясь на «горящие туры». Так и выгоднее по цене, и заранее можно выбрать отель. Т.к. хорошие отели не «горят», да и такой тур обычно покупается в спешке, выбирать приходится из того, что осталось… А ещё есть шанс никуда не улететь, особенно, если отпуск у туристов в строго отведенное время.

Что ж, остаётся добавить: не гонитесь за скидками! Планируйте отдых заранее и вдумчиво!

Записала Александра Лебедева