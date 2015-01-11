До минус 4 понизится температура в первые ночи сентября

В последнюю ночь лета и несколько первых ночей сентября южноуральцев ждут заморозки – причем не только в воздухе, но и на почве.
«В период с 31 августа по 2 сентября в Челябинской области ожидаются заморозки. В последнюю ночь лета в северных районах в воздухе и на почве температура опустится до минус 2 градусов; 1-2 сентября в горах и низинах ожидается до минус 4», – рассказали в Гидрометцентре.
Добавим, погоду в регионе в ближайшие несколько суток будет определять антициклон: в дневные часы при малооблачном небе и слабом ветре воздух будет прогреваться до 15-20 градусов.
В южных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).
https://dostup1.ru/society/Do-minus-4-ponizitsya-temperatura-v-pervye-nochi-sentyabrya_109118.html
Ключевые теги: Челябинская область, заморозки, начало осени.
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