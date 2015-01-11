Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 31.08.2018 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница 31 августа 2018 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +8 град. С • атмосферное давление 752 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 92 % • ветер северо-восточный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения Октябрьская 19, К.Маркса 23 п-4 С 9 до 12 часов Космонавтов 40 С 9 до 15 часов К.Маркса 2 п-1,2, Семенова 3 С 9 часов до окон. Ленина 20 С 10 до 13 часов 2. В сетях электро- снабжения Кирова 22, Луначарского 1 С 9 до 12 часов Октябрьская 19 С 9 до 12 часов Космонавтов 40 С 9 до 15 часов К.Маркса 2 п-1,2, Семенова 3 С 9 часов до окон. Октябрьская 26 п-5 С 10 до 12 часов Ленина 20 С 10 до 13 часов Вниманию озерчан! Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до сведения жителей города, что только 1 сентября изменяется график движения муниципальных маршрутов № 10 и № 12. Муниципальный маршрут № 10 будет выполняться на 8.00 от «Дзержинского, 56», № 12 на 7.40 от «ДК Пушкина». Вниманию жителей округа! В связи с проведением Дня знаний 01.09.2018 г. будет временно перекрыто движение транспортных средств: - с 8.00 до 13.00 часов в местах заезда автотранспорта на территорию перед зданием театра «Наш дом» (пр. Ленина, 30) и администрации округа (пр. Ленина, 30а); - по ул. Семашко от здания № 30 по пр. Ленина до ул. Комсомольская; - с 12.30 до 13.00 часов по пути следования от театра «Наш дом» к памятнику И.В. Курчатову; - по пр. Ленина в районе домов № № 28,29,31,32. К сведению жителей округа! Основная причина несчастных случаев на воде - купание в нетрезвом виде в необорудованном для этой цели месте. Убедительная просьба: - не купаться в местах, не предназначенных для этой цели! - не купаться в нетрезвом состоянии! - не купаться в ночное время! Уважаемые озерчане! Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» напоминает вам, что местами массового отдыха на воде являются: • пляж «Нептун» — ул. Архипова, в районе дома № 6; • пляж «Дальний» — ул. Иртяшская, в районе дома № 7; • пляж «Колибри — в городском парке культуры и отдыха - ул. Парковая, в районе дома №1; • пляж «Молодежный» — ул. Бажова, в районе дома № 28; • а также пляжи в детских оздоровительных лагерях «Отважных», «Орленок», «Звездочка» и Гагарина. Режим работы пляжей: • со среды по воскресенье - с 11 до 19 часов; • понедельник, вторник – выходные дни. Места опасные для купания: • каменный карьер в районе УПТК; • карьер в районе дома № 63 по ул. Дзержинского; • пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса; • озера Большая Нанога, Малая Нанога, Кызылташ, Булдым; • озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный. Правила поведения в местах массового отдыха (пляжах) Отдыхающие обязаны соблюдать правила поведения в общественных местах! Категорически запрещается: • заплывать за границы зоны купания, обозначенные буйками; • подплывать к судам и лодкам, нырять с них или других, не приспособленных для этой цели сооружений; • загрязнять водоемы и территорию зоны отдыха; • курить. употреблять спиртные напитки, купаться и плавать в состоянии алкогольного опьянения; • приводить с собой собак или других животных и купать их; • нырять и захватывать купающихся, подавать ложные сигналы тревоги. Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, звоните по телефону «02» или 112 (для абонентов сотовой связи). 2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. С начала года на водоемах округа погибло 2 человека. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 31 августа 2018 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, грозы, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, отдельные порывы 10-15 м/с. Температура воздуха ночью плюс 7-12º, в северных районах от 0º до плюс 5º, местами до минус 2º, днем плюс 13-18º. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах и нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: продолжится незначительное увеличение пострадавших от укусов клещей. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 138 обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36885/ Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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